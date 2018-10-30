Японцев заставят заплатить за эксплуатацию корейцев во время войны

Верховный суд Кореи постановил, что японская сталелитейная фирма обязана выплатить четверым корейцам крупную компенсацию за нарушение их прав во время японской оккупации. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Компании Nippon Steel & Sumitomo Metal придется выплатить 400 миллионов южнокорейских вон (примерно 350 тысяч долларов США) четверым корейцам. Суд признал, что фирма нарушала их права, когда заставляла работать на своем металлургическом заводе в годы Второй мировой войны. Этот прецедент может повлиять на политические и экономические отношения двух стран.

Двое из четверых корейцев пытались добиться справедливости в японском суде еще в 1997 году, но их иск был отклонен. В 2005-м они объединились с еще двумя жертвами эксплуатации и начали разбирательство в Корее. До итогового решения дожил лишь один из истцов. Ему больше 90 лет, на заседание суда он прибыл в инвалидном кресле.

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В Nippon Steel & Sumimoto Metal решение корейского суда назвали «весьма прискорбным» и заявили, что будут действовать, учитывая реакцию правительства Японии.

Этот вердикт может стать важным прецедентом для дел о «военных преступлениях» японских компаний в Корее. По данным, опубликованным в 2012 году при поддержке южнокорейского правительства, всего таких фирм насчитывается 299. Как пишет Reuters, в данный момент еще 14 исков такого рода ожидают решения суда.

Японская сторона настаивала на том, что заключенное в 1965 году перемирие между двумя странами лишает корейцев права на подобные требования. Тогда Япония выплатила Корее репарации в размере примерно 800 миллионов долларов.

По данным Сеула, за время оккупации, продлившейся с 1910 по 1945 год, 780 тысяч корейцев подверглись принуждению к труду. Многие их них — корейские женщины, которых заставляли работать в борделях для японских солдат.

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