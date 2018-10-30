У всех женщин принца Гарри обнаружили общую черту

Эксперты обратили внимание, что бывшим девушкам принца Гарри — предпринимательнице Челси Дэви и актрисе Крессиде Бонас, — а также жене Меган Маркл присуща одна общая черта. Об этом сообщает Daily Mail.

Специалистка по анатомии стопы Джейн Шихан (Jane Sheehan) рассказала в эфире телепередачи This Morning, что все они обладают пальцем Мортона (особенность строения стопы, при котором второй палец длиннее первого — прим. «Ленты.ру»). По словам Шихан, эта особенность указывает на то, что каждая из трех женщин — прирожденный лидер по натуре.

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Однако палец Меган Маркл имеет специфическую форму, которая говорит о склонности герцогини к компромиссам. «Ее большой палец наклонен ко второму, а это значит, что она готова во всем помогать мужу», — пояснила она.

В октябре судебный художник Джо Маллинс из Вашингтона составил возможный портрет будущего ребенка герцога и герцогини Сассекских на основе их фотографий и собственных набросков. По мнению Маллинса, если первенцем окажется мальчик, то у него будут светлые каштановые волосы и голубые глаза, как у принца Гарри.

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