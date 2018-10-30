«Мумий Тролль» выступит бесплатно во Владивостоке

Группа «Мумий Тролль» даст бесплатный концерт во Владивостоке в День народного единства. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте коллектива.

«Выступать в родном городе для "Мумий Тролля" всегда не только большая честь, ответственность и радость, но и настоящее приключение. Поэтому группа с удовольствием откликнулась на предложение сыграть концерт на открытой площадке в ноябре в дуэте с непредсказуемой приморской погодой», — написали музыканты.

Отмечается, что жители Владивостока услышат не только хиты из «Морской», «Икры», «Точно Ртуть Алоэ» и «SOS Матросу», но и песни нового альбома «ВОСТОК Х СЕВЕРОЗАПАД».

На сцене также выступит группа «Марлины». Помимо концерта, в городе проведут благотворительный забег, праздничный митинг, а также световое шоу.

День народного единства — российский государственный праздник, отмечающийся 4 ноября, начиная с 2005 года.

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