«Голая» женщина сконфузила покупателей в супермаркете

Женщина в «голых» лосинах смутила покупателей в супермаркете. Об этом сообщает The Sun.

Риннон Эллисон (Reannon Allison) разместила на своей странице в Facebook фотографию, на которой полная женщина стоит у стеллажа и выбирает продукты. На ее ногах были обтягивающие лосины телесного цвета со шнуровкой на голени. Рядом с женщиной стояла пластиковая тележка для продуктов, в которой спиной к камере сидела девушка.

«Нас так взволновали ее штаны, что мы не обратили внимание на 175-месячного ребенка в тележке!» — подписала Эллисон пост.

Других пользователей соцсети ужаснул снимок. Всем показалось, что запечатленная покупательница пришла в магазин без белья и штанов.

«Если честно, я была уверена, что она полностью голая снизу», — писали одни в комментариях.

«Я и не заметила, что на ней были лосины, пока не посмотрела вниз», — присоединились другие.

Публикация собрала 50 тысяч репостов.

В июне сестры-близнецы Ханна и Леа Стейси провели социальный эксперимент на Голливудском бульваре в Лос-Анджелесе. Одна из девушек разделась до трусов, и художники нарисовали на ее теле фейковые голубые джинсы и черный топ. Точно такую же одежду, только настоящую, надела ее сестра. В таком виде они вышли на улицу, чтобы выяснить, заметят ли прохожие наготу Ханны.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!