Власти России отреагировали на заявление Меркель об уходе из политики

Заявления канцлера ФРГ Ангелы Меркель о своей политической карьере Кремль считает внутренним делом Германии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 30 октября.

«Это все, конечно, внутренние дела Германии, и вопреки тому, что утверждают некоторые наши западные коллеги, Россия никогда не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела других стран», — сказал он.

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Представитель Кремля подчеркнул, что Москву и Берлин связывают дружественные и партнерские отношения. «Много совместных интересов, и, безусловно, Ангела Меркель продолжает оставаться визави президента [России Владимира] Путина, и они продолжают работать», — заключил Песков.

Накануне Меркель заявила, что ее нынешний срок на посту канцлера будет последним. Политик подчеркнула, что не намерена после ухода становиться парламентарием или «занимать какие-либо политические должности». Кроме того, по ее словам, она больше не станет баллотироваться на пост лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС).

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