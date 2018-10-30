Любитель науки решил три дня прожить без воздуха и потерпел фиаско

Kurtis Baute / YouTube

Канадский блогер Куртис Бауте (Kurtis Baute) попытался прожить три дня в воздухонепроницаемой конструкции с сотнями растений, но не справился. О подготовке эксперимента он рассказал в своем блоге на YouTube.

Бауте готовился к проекту около года. Он заранее посадил несколько сотен различных растений, включая кукурузу, тыквы, подсолнухи и картофель. Блогер рассчитывал, что растения будут производить кислород, чтобы он смог дышать им в воздухонепроницаемом помещении. Он затеял эксперимент ради того, чтобы его подписчики поняли, как работает окружающая среда «на более глубоком уровне», и самостоятельно занялись поисками способов спасти планету.

Когда мужчина переехал в помещение с растениями, он начал вести дневник на своей странице в Instagram. Там он писал, что столкнулся с серьезной проблемой: уровень углекислого газа поднимался слишком быстро.

Im out and I'm safe! With cloudy skies, the plants weren't helping me out and CO2 levels soared. Sorry for the lack of updates here. Things got crazy over on twitter. Check out my YouTube channel for the upcoming videos. Link in bio! . #kurtisinajar Фото опубликовано @kbaute

В итоге Бауте вышел из парника спустя 15 часов. Он сообщил, что из-за повышенной облачности растения практически не помогали ему, а уровень углекислого газа в помещении резко взлетел. Несмотря на ранний выход из временного жилища, блогер поблагодарил фанатов и описал свой опыт как «огромный успех».

«Я мог бы, наверное, продержаться и три дня. Но моя цель — это не просто выжить. Моя цель состоит в том, чтобы закончить проект, не посинев, не получив повреждение мозга или тепловой удар и не изуродовав тело», — отметил Бауте.

На страницу Бауте на YouTube подписаны около 5,2 тысячи человек. Канадец, провозгласивший себя «причудливым ученым», рассказывает зрителям интересные факты о науке.

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