Путин потребовал пресекать любую «нечистую игру» на выборах

Президент России Владимир Путин потребовал жестко пресекать любые попытки искажения результатов выборов в стране, сообщает ТАСС.

«Никто не имеет права препятствовать свободному волеизъявлению граждан, искажать их позицию, заявленную на голосовании. Любое незаконное вторжение в ход выборов, в общественно-политическую жизнь, попытки нечистой игры на этом поле должны жестко пресекаться», — сказал глава государства на мероприятии в честь 25-летия избирательной системы России.

По мнению президента, избирательной системе необходимо «адаптироваться к росту политической культуры, к развитию современных технологий, соответствовать запросам, ожиданиям общества, уровню его развития и готовности брать на себя ответственность за положение дел в поселке, городе, регионе либо в России в целом». Вместе с тем изменения, подчеркивает Путин, должны укреплять принципы открытости, честности и прозрачности выборного процесса.

«Избирательная система эффективна только тогда, когда люди ей доверяют, знают, что их голос будет услышан. И мы, безусловно, обязаны беречь это доверие, уважать и ценить мнение и позицию наших граждан», — заключил российский лидер.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!