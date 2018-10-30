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Трампа обвинили в поддержке финансовой пирамиды

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп стал фигурантом судебного разбирательства. Четыре истца обвиняют его в мошенничестве и пособничестве финансовой пирамиде. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на материалы дела, поступившие в федеральный суд Манхэттена.

Иск подан от лица четверых менеджеров по продажам, которые в разные годы работали на компанию ACN, действующую по принципам сетевого маркетинга. Она оказывала широкий спектр услуг, в том числе в сфере телекоммуникаций, в которой были заняты истцы.

Деятельность компании заключалась в том, чтобы привлекать менеджеров по продажам и собирать с них взносы в размере 499 долларов. Новым менеджерам обещали, что эти траты быстро окупятся, но на деле, как установили власти в 2010 году, ACN просто забирала их себе.

Тогда же Комиссия по ценным бумагам и страхованию штата Монтана назвала ACN финансовой пирамидой и выдвинула обвинения против компании, но согласилась отозвать их после того, как обманутым менеджерам выплатили компенсации.

ACN неоднократно упоминал Трамп. В своих публичных выступлениях, а также во время телевизионного шоу «Ученик», которое бизнесмен вел с 2008 по 2015 год, он утверждал, что компания является надежной и инвесторы не несут никаких рисков. По утверждению истцов, будущий президент знал, что у менеджеров по продажам практически нет шансов вернуть свои вложения.

В иске говорится, что Трамп обманывал финансово неграмотных граждан, стремившихся к американской мечте. Три года назад в интервью бизнесмен говорил, что ничего не знает об ACN. На нынешние обвинения глава государства пока не отреагировал, его пресс-служба ответила на запрос агентства, что претензии носят явно политический характер и приурочены к будущим промежуточным выборам в Конгресс.

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