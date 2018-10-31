В банке «Агросоюз» сменился владелец

Единственный, с октября 2017 года, владелец банка «Агросоюз» Андрей Шляховой вышел из состава акционеров кредитной организации. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник близкий к «Агросоюзу».

По его словам, де факто Шляховой уже давно не принимал никакого участия в управлении банком, сосредоточившись на развитии собственных проектов в Европе. В частности, как сообщал Reuters, в июле 2018 года он приобрел VTB Banka, дочку ВТБ в Сербии. Уже тогда представитель Шляхового подчеркивал, что интеграции бизнесов с «Агросоюзом» не будет.

Как утверждает источник «Ленты.ру», подготовка к сделке по выходу Шляхового из капитала «Агросоюза» осуществлялась на протяжении шести месяцев. То есть, покупая VTB Banka, он уже планировал, что расстанется с «Агросоюзом».

Источник также высказал опасение, что определенные сложности при завершении сделки могли представлять собой санкции Минфина США, которые были введены в отношении «Агросоюза» в начале августа за осуществление финансовых операций в интересах клиентов из Северной Кореи. Тем не менее, по его словам, санкции не повлияли на операционную деятельность банка. Кроме того, как отмечали специалисты, все «северокорейские» операции на самом деле проходили в России и были номинированы в рублях. Поэтому непонятно, как данные о них могли попасть в распоряжение американских властей. Доступ к этой информации имели только сотрудники надзорного блока ЦБ.

Так или иначе, по утверждению источника «Ленты.ру», новый собственник не счел это препятствием для завершения сделки, подробности которой пока не раскрываются. Однако, по его словам, в банке уже работает новый менеджмент.

Банк «Агросоюз» занимает 195 место в банковской системе России и имеет 20 офисов, работающих в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Уфе, Оренбурге и ряде других городов. «Агросоюз» — участник системы страхования вкладов, частным клиентам помимо депозитных программ предлагаются также кредиты и кредитные карты, услуги по проведению платежей и банковских переводов.

В 2015 году «Агросоюз» вошел в состав попечительского совета конкурса «Регионы — устойчивое развитие», который проводил Сбербанк для участников инвестиционных проектов с государственной поддержкой. В банке действует и собственная программа комплексного сопровождения и подготовки проектов к финансированию, которая помогает клиентам получить государственную поддержку федерального или регионального уровня.