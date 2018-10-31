Лучших рестораторов наградили мороженым и минеральной водой

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В ресторане La Bella Sosietta прошел ужин Golden Triangle, приуроченный к завершению Московского гастрономического фестиваля. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 31 октября.

Ужин Golden Triangle по традиции проходит уже десятый год. В 2018 году восемь перемен блюд приготовила команда итальянских поваров: Эмануеле Поллини (шеф ресторана OVO by Carlo Cracco), Мирко Дзаго (шеф ресторана «Аист») и Джакомо Ломбарди (шеф ресторана Community).

В 2018 году ужин был совмещен с официальной церемонией закрытия Московского гастрономического фестиваля. Победителями и обладателями Гран-при фестиваля стали: ресторан «Белуга» (шеф-повар Антон Ковальков получил специальный приз — бутылку-магнум минеральной воды S. Pellegrino), ресторан «Восход» (шеф-повар Максим Тарусин), ресторан «Северяне» (шеф-повар Георгий Троян), ресторан Community (шеф-повар Джакомо Ломбарди), ресторан Grand Cru by Adrian Quetglas (шеф-повар Андрей Илюшин), ресторан Insight (шеф-повар Александр Стахеев), ресторан La Bella Societá (бренд-шеф ресторана Олег Крымасов, шеф-повар Дмитрий Булдыгин), ресторан La Bottega Siciliana (шеф-повар Клаудио Пировано), ресторан Remy Kitchen Bakery (шеф-повар Руслан Поляков), ресторан Selfie (шеф-повар Анатолий Казаков), ресторан White Rabbit (шеф-повар Владимир Мухин) и ресторан «Аист» (его шеф Мирко Дзаго получил специальный приз — 100 килограммов мороженого от «Вологодского пломбира»).

Премию за лучший сет по мнению гостей фестиваля — People’s Choice — получил ресторан Bjorn. Почетными лауреатами стали заведения «Вермутерия», «Наволне», «СибирьСибирь», Adri BBQ, Baltschug Kempinski Moscow, Big Wine Freaks, Bjorn, Cantinetta Antinori, Erwin, «РекаМореОкеан», Fresh, I like wine 2.0, Modus, OVO by Carlo Cracco, Quadrum, Sixty, Stories, Tehnikum, Zodiac.

В октябре 2018 московский ресторан White Rabbit, неоднократно попадавший в рейтинг The World’s 50 Best Restaurants, отметил свое семилетие. В честь праздника на кухне ресторана собрались семь известных российских поваров (Андрей Шмаков, Дмитрий Шуршаков, Дмитрий Блинов, Георгий Троян, Хезрет-Арслан Бердиев, Анатолий Казаков и шеф White Rabbit Владимир Мухин), которые представили оригинальный авторский сет из нескольких блюд.

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