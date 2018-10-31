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Австрия отказалась подписывать пакт ООН по миграции

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Себастьян Курц

Австрия не будет подписывать глобальный пакт ООН о миграции, так как он размывает границы между легальной и нелегальной миграцией. Об этом со ссылкой на заявление канцлера страны Себастьяна Курца, сообщает Reuters.

«Австрия не присоединится к пакту ООН о миграции», — заявил Курц, председатель консервативной «Австрийской народной партии». По его мнению, в документе недостаточно четко разграничиваются такие понятия, как поиск убежища и трудовая миграция.

Таким образом, на подписании пакта, которое состоится в Марокко в декабре, не будет представителя Австрии. Страна также воздержится от голосования по документу в Генеральной Ассамблее ООН, которое пройдет в 2019 году.

Ранее в октябре на эту тему высказывался вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе. По его словам, авторы пакта пытаются сделать миграцию правом человека и угрожают суверенитету австрийского государства.

Подписывать пакт о миграции уже отказались США и Венгрия. Польша, неоднократно противостоявшая миграционной политике Брюсселя, также заявляла, что думает о таком шаге. Остальные государства-члены ООН планируют подписать документ.

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