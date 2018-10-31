Названы сроки отказа России от украинских «Воевод»

Серийное производство российских межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» начнется в 2021 году, сообщил ТАСС источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

«Срок окончания летно-конструкторских испытаний "Сармата" и принятия его на вооружение — 2021 год. Тогда же должно начаться серийное производство носителей, а на боевое дежурство должен заступить первый ракетный полк в составе командного пункта и двух шахтных пусковых установок», — сказал собеседник агентства.

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В марте директор украинского Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин заявил, что «Сармат» в ближайшие годы не появится у российских военных, поскольку на данный момент комплекс представляет собой массогабаритный макет, прошедший в конце 2017 года стадию бросковых испытаний.

Работы по проекту начались в 2011 году, создаваемая ракета сменит разработанный и серийно производившийся в УССР комплекс «Воевода». В марте текущего года тогдашний заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил, что их утилизация начнется в ближайшее время.

По заявлениям разработчиков, «Сармат», несущий полезную нагрузку порядка десяти тонн, имеет дальность полета около 16 тысяч километров. Ракета способна достигать территории противника по баллистической траектории, проходящей через Южный полюс, а также перемещаться на сверхмалой высоте.

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