Застигнутую врасплох рыбу сравнили с подчиненным при начальнике

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Пользователи Reddit посмеялись над рыбой, которая с подозрением заглянула в объектив камеры, установленной на морском дне. Обитателя океана прозвали «самой подозревающей рыбой» и нашли у нее много общего с людьми.

Посетители портала поразмышляли, с чем был связан прищур героя ролика. «Почему здесь камера? Это шутка?» — задавалась вопросом рыба в тот момент, считает пользователь с ником CanadianActual. «Человек, у меня такое чувство, что здесь кто-то есть!» — полагает Askmeaboutmy_Beergut.

Помимо рыбы на видео действительно запечатлен еще и осьминог, зарывшийся в песок на заднем плане. «Я думал, что это будет расширенное видео, показывающее, как осьминог (а я на 99 процентов уверен, что это осьминог) ест подозревающую рыбу. Он такой: "Эй, черт побери, гляньте, что происходит с этой рыбой! Ничего. Видит ли она меня? Ну я и чертов гений маскировки". А затем съедает рыбу», — описывает вариант событий Icouldbewhoimnot. Другие пользователи признались, что тоже ожидали, что осьминог съест рыбу, потерявшую бдительность при виде камеры.

Зрители ролика сравнили положение, в котором оказалась рыба, с ситуацией, когда в неподходящий момент за спиной оказывается начальник. Пользователи отмечают, что осьминог оказался весьма любезен, пропустив рыбу и оставив ее в живых.

Подозрительная рыба заметила камеру, проплыла мимо осьминога, затем притормозила и пристально осмотрела ее еще раз. «Когда вы в запаре забываете, куда идете, но пытаетесь сохранить естественность», — охарактеризовал ее движения пользователь с ником NotTheBelt.

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