Южнокорейский футболист обманом избегал службы в армии и покаялся

Защитник японского «Токио» Чжан Хен Су признался, что обманом добился освобождения от службы в южнокорейской армии. Об этом сообщает The Straits Times.

Футбольная Ассоциация Кореи отстранила футболиста от двух товарищеских встреч в составе сборной. Вместо игр с Австралией и Узбекистаном, запланированных на ноябрь, Хен Су будет работать на общественных началах.

«Я сожалею о том, что вызвал разочарование», — признался сам футболист.

Согласно законодательству Южной Кореи, спортсмены в возрасте от 18 до 27 лет, добившиеся побед на Олимпиаде или на Азиатских играх, получают освобождение от воинской службы. При этом атлеты обязаны пройти базовую военную подготовку и посвятить 544 часа общественным работам.

Хен Су был частью сборной, ставшей победительницей футбольного турнира на Азиатских играх в 2014 году. Защитник подал поддельные документы, согласно которым он провел 200 часов на общественных работах.

27-летний игрок обороны выступает за сборную с 2013 года. В составе национальной команды он провел 38 матчей и забил три гола.

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