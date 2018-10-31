Футболисту АПЛ угрожали смертью за заработанный пенальти

Нападающий из Кот-д'Ивуара Вильфрид Заа (клуб «Кристал Пэлас») рассказал об оскорблениях и угрозах после ничьей с лондонским Арсеналом (2:2) в рамках Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Goal.

Форвард признался, что получил ряд сообщений расистского характера после матча против лондонского клуба. Ему также угрожали смертью.

Встреча между «канонирами» и «Кристал Пэлас» прошла 28 октября. При счете 2:1 в пользу «Арсенала» Заа заработал пенальти для своей команды. Лука Миливоевич реализовал второй одиннадцатиметровый за игру, сведя встречу к ничьей.

«Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблице АПЛ по итогам 10 туров. «Кристал Пэлас» разместился на 14-й строчке. Заа принял участие в девяти матчах турнира, забив три мяча и отдав одну голевую передачу.

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