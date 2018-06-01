Капитана «Реала» завалили угрозами за травму Салаха

Капитану мадридского «Реала» Серхио Рамосу угрожают смертью после финала Лиги чемпионов, в котором защитник нанес травму нападающему английского «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамеду Салаху. Об этом сообщает COPE.

По информации издания, в Каире около тысячи болельщиков выразили недовольство и устроили демонстрацию у посольства Испании. Рамос и его семья после случившегося стали получать звонки и сообщения с угрозами. В материале отмечается, что звонки поступали с неизвестных номеров, поэтому футболист и его окружение были вынуждены сменить телефонные номера.

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Полиция была оповещена о произошедшем и занимается расследованием.

27 мая на платформе Change.org появилась петиция с требованием наказать Рамоса. По мнению ее авторов, защитник намеренно травмировал Салаха во время финального матча. На 28-й минуте Рамос схватил египтянина за руку и повалил на землю, вследствие чего форвард «Ливерпуля» повредил плечо.

«Реал» обыграл английскую команду со счетом 3:1 и стал победителем Лиги чемпионов.

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