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Пятилетнему американцу вручили мармелад с наркотиком на Хеллоуин

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Мальчик из американского штата Огайо оказался в больнице после того, как ходил по домам соседей и собирал угощения перед Хеллоуином. Об том сообщает The Independent.

Пятилетний Брейлен Каруэлл (Braylen Carwell) рассказал, что ему стало плохо после того, как он съел одно из полученных праздничных угощений — мармеладные зубы. По словам ребенка, он надевал носки, когда вдруг начал дрожать, а потом не мог пошевелить рукой и пальцами.

Отец сразу же отвез сына в больницу. Врачи обнаружили в моче Брейлена метамфетамин. В итоге мальчика продержали в клинике семь часов, а весь пакет с собранными сладостями отправили на экспертизу.

Как отмечается, родители мальчика Джулия и Камбрей оба в прошлом были наркозависимыми. Они настаивают, что уже несколько лет в завязке и даже не притрагивались к веществам, хотя окружающие и пытаются обвинить их в сокрытии правды.

«Я просто рассказываю правду о произошедшем с моим сыном. Никто из моей семьи или семьи его отца никогда не стал бы накачивать детей», — заявила Джулия. По ее словам, задача родителей оберегать свои чад, однако защитить их от всего просто невозможно, поэтому она и считает, что другие люди должны знать о подобной ситуации.

В 2017 году в США мать одного из детей, ходивших по домам соседей и собиравших угощения перед Хеллоуином, обнаружила среди них пакет с метамфетамином.

В США выпрашивание конфет — одна из главных традиций Хеллоуина. Дети, наряженные в костюмы, ходят по своим районам от дома к дому с вопросом «Неприятность или угощение?» (trick-or-treat). «Неприятность» означает шуточную угрозу причинить зло хозяину дома или его имуществу, если он не даст конфеты. Некоторые американцы просто оставляют сладости на крыльце.

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