Россиянин избежал тюрьмы за убийство оскорбившей его девушки

Житель Екатеринбурга Алексей Автамонов приговорен к двум годам и девяти месяцам ограничения свободы за убийство Дарьи Тягуновой, которая якобы оскорбила его и тем самым спровоцировала, сообщает E1.RU.

Прокуратура требовала для Автамонова 10 лет строгого режима и пыталась оспорить решение суда первой инстанции, но областной суд оставил приговор без изменения.

Убийство произошло в ночь на 6 августа 2016 года в квартире мужчины. В тот день 32-летняя сотрудница Россельхозбанка Тягунова поссорилась с гражданским мужем и познакомилась с 36-летним шиномонтажником Алексеем Автамоновым. Он пригласил ее в гости, задушил, вывез труп и сбросил в воду. Тело девушки нашли спустя год после задержания подозреваемого.

Сначала екатеринбуржца обвинили в убийстве (статья 105 УК), но потом поменяли статью на 107 УК («Убийство, совершенное в состоянии аффекта»). Ему удалось доказать, что женщина оскорбила его, и это так сильно вывело его из себя, что он не смог совладать с собой. В материалах дела отмечается, что после убийства Автамонов лег рядом с телом Тягуновой и уснул без сил.

В ходе рассмотрения дела гособвинение обращало внимание на то, что в момент совершения преступления мужчина был пьян — это может считаться отягощающим обстоятельством. Также он не смог внятно объяснить следователям, как именно оскорбила его жертва. Адвокат семьи погибшей отмечал, что в состоянии аффекта человек не помнил случившееся, а Автамонов хорошо описывал детали той ночи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru