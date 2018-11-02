США и Турция сняли друг с друга санкции

США сняли с двух турецких политиков санкции, введенные из-за дела американского пастора Эндрю Брансона. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, отменены ограничения в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу. В ответ Анкара также сняла санкции с двух американцев: министра юстиции и генпрокурора США ⁠Джеффа Сешнса и министра внутренней безопасности Кирстен Нильсен.

Этот шаг свидетельствует о начавшемся улучшении отношений между сторонами, отмечает агентство.

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12 октября пастора, задержанного в Турции в октябре 2016 года по подозрению в организации госпереворота, приговорили к трем годам и полутора месяцам тюрьмы. В то же время суд счел, что мужчина уже провел в заключении достаточное время, его освободили.

Пастора подозревали в шпионаже и связи с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, живущим в Пенсильвании. Анкара обвиняет последнего в организации попытки госпереворота в июле 2016-го.

Из-за дела Брансона в августе США ввели санкции против двух турецких министров. После этого отношения Анкары и Вашингтона ухудшились. На фоне конфликта с США турецкая лира резко ослабла.

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