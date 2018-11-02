В Москве обсудили переход к низкоуглеродной модели экономики

Российское партнерство за сохранение климата и Ассоциация менеджеров России провели открытую встречу с исполнительным директором Центра по эффективному использованию энергии, доктором экономических наук Игорем Башмаковым на тему «Углеродное регулирование», — передает корреспондент «Ленты.ру». Игорь Башмаков входил в состав Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая в 2007 году получила Нобелевскую премию мира.

В своем выступлении Игорь Башмаков отметил, что ускоренный переход к «зеленой экономике» является необходимостью, а не гипотетическим конкурентным преимуществом, поскольку в долгосрочной перспективе использование энергоемкого углеродного топлива начнет генерировать дополнительные затраты. За последнее десятилетие многие страны, присоединившиеся к Парижскому соглашению, добивались значительных успехов в снижении энергоемкости ВВП, в России же данный показатель не уменьшается.

Член команды, получившей Нобелевскую премию подчеркнул, что различные климатические модели позволяют оценить влияние парникового эффекта на ВВП различных стран, в частности в России при сохранении нынешней энергоемкой модели экономического роста темпы роста ВВП не превысят 0,5-2 процента и даже будут падать. Игорь Башмаков также отметил, что экологическое регулирование — это не только прерогатива государства, так как на сегодняшний момент ни одна компания не застрахована от влияния климатических вопросов на ее деятельность. При этом, важным аспектом внедрения низкоуглеродной модели, по мнению ученого, является и «озеленение» так называемой «красной экономики», когда, помимо появления новых экономических субъектов с низким углеродным следом, уже существующие энергоемкие предприятия следуют по пути сокращения выбросов.

Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев также отметил, что бизнес во всем мире переходит от реагирования на стихийные бедствия к решению вопросов изменения климата. «Компании будут всё больше инвестировать в предотвращение, смягчение последствий климатических изменений, а не просто в восстановление пострадавшей инфраструктуры. Это глобальный тренд. Согласно отчету BSR, сейчас ни одна компания не застрахована от последствий изменения климата. Чтобы защитить свой бизнес, цепочки поставок и местные сообщества, компании должны инвестировать в инновационные технологии, переопределять бизнес-модели и поддерживать политику, которая может решить критические проблемы, связанные с климатом», — подчеркнул представитель Ассоциации менеджеров.

По словам модератора мероприятия Ольги Санаровой, все больше компаний стремятся, чтобы их продукция соответствовала стандартам зеленой экономики, включают климатические цели в стратегии развития. Данный тезис поддержал и Игорь Башмаков, отметив, что именно бизнес и гражданское общество должны быть драйвером перехода к зеленой экономике. При этом, по его словам, особенно важно содействие государства, поскольку опыт показывает, что в большинстве стран внедрение зеленых технологий осуществлялось при непосредственной поддержке правительственных структур.

С идеей создания Российского партнерства за сохранение климата в ноябре 2015 года выступили компании «Русал», Сбербанк, Роснано, «РусГидро» и «Ингосстрах», приурочив свою инициативу к 21-й Климатической конференции ООН в Париже (COP 21) как шаг российского бизнеса в направлении нового климатического соглашения. В числе первых инициативу поддержали Российская сеть Глобального договора ООН, Банк ВТБ, общественная организация «Деловая Россия», Международная торговая палата в России ICC Russia.

