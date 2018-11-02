Экономика
 
Последние новости
Рублю предсказали отскок
Рассекречена потраченная за год на яхты сумма
Гуф пообещал рассказать об избиении в новом треке
Россия по-новому освоит Луну
США и Турция сняли друг с друга санкции
Москвичам посоветовали выезжать пораньше 
Бузова раскрыла истинную цель проекта «Замуж за Бузову»
Алчный муж похвалил жену за желание умереть и угодил в тюрьму
Путин предложил вернуть военной разведке букву «р»
Российские самолеты Sukhoi Superjet 100 разочаровали Бельгию
Новости партнеров

В Москве обсудили переход к низкоуглеродной модели экономики

Перейти в «Мою Ленту»

Российское партнерство за сохранение климата и Ассоциация менеджеров России провели открытую встречу с исполнительным директором Центра по эффективному использованию энергии, доктором экономических наук Игорем Башмаковым на тему «Углеродное регулирование», — передает корреспондент «Ленты.ру». Игорь Башмаков входил в состав Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая в 2007 году получила Нобелевскую премию мира.

В своем выступлении Игорь Башмаков отметил, что ускоренный переход к «зеленой экономике» является необходимостью, а не гипотетическим конкурентным преимуществом, поскольку в долгосрочной перспективе использование энергоемкого углеродного топлива начнет генерировать дополнительные затраты. За последнее десятилетие многие страны, присоединившиеся к Парижскому соглашению, добивались значительных успехов в снижении энергоемкости ВВП, в России же данный показатель не уменьшается.

Член команды, получившей Нобелевскую премию подчеркнул, что различные климатические модели позволяют оценить влияние парникового эффекта на ВВП различных стран, в частности в России при сохранении нынешней энергоемкой модели экономического роста темпы роста ВВП не превысят 0,5-2 процента и даже будут падать. Игорь Башмаков также отметил, что экологическое регулирование — это не только прерогатива государства, так как на сегодняшний момент ни одна компания не застрахована от влияния климатических вопросов на ее деятельность. При этом, важным аспектом внедрения низкоуглеродной модели, по мнению ученого, является и «озеленение» так называемой «красной экономики», когда, помимо появления новых экономических субъектов с низким углеродным следом, уже существующие энергоемкие предприятия следуют по пути сокращения выбросов.

Первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев также отметил, что бизнес во всем мире переходит от реагирования на стихийные бедствия к решению вопросов изменения климата. «Компании будут всё больше инвестировать в предотвращение, смягчение последствий климатических изменений, а не просто в восстановление пострадавшей инфраструктуры. Это глобальный тренд. Согласно отчету BSR, сейчас ни одна компания не застрахована от последствий изменения климата. Чтобы защитить свой бизнес, цепочки поставок и местные сообщества, компании должны инвестировать в инновационные технологии, переопределять бизнес-модели и поддерживать политику, которая может решить критические проблемы, связанные с климатом», — подчеркнул представитель Ассоциации менеджеров.

По словам модератора мероприятия Ольги Санаровой, все больше компаний стремятся, чтобы их продукция соответствовала стандартам зеленой экономики, включают климатические цели в стратегии развития. Данный тезис поддержал и Игорь Башмаков, отметив, что именно бизнес и гражданское общество должны быть драйвером перехода к зеленой экономике. При этом, по его словам, особенно важно содействие государства, поскольку опыт показывает, что в большинстве стран внедрение зеленых технологий осуществлялось при непосредственной поддержке правительственных структур.

С идеей создания Российского партнерства за сохранение климата в ноябре 2015 года выступили компании «Русал», Сбербанк, Роснано, «РусГидро» и «Ингосстрах», приурочив свою инициативу к 21-й Климатической конференции ООН в Париже (COP 21) как шаг российского бизнеса в направлении нового климатического соглашения. В числе первых инициативу поддержали Российская сеть Глобального договора ООН, Банк ВТБ, общественная организация «Деловая Россия», Международная торговая палата в России ICC Russia.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Продвинутые промышленники заставят своих коллег внедрять «зеленые технологии»
В Москве обсудили новые механизмы перехода к низкоуглеродной экономике
Климатический форум городов России
Другие материалы рубрики
Экономика00:01Сегодня

Без преград

Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
15:53Сегодня

Россияне влезли в рекордные долги

20:0931 октября

Арбитраж Московской области рассмотрит иск Россельхознадзора к «Петелинке»

15:29Сегодня

Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире

Экономика07:00Сегодня

Оценимая помощь

Насколько важно участие бизнеса в социальных проектах
10:0029 октября

Rambler Group построит крупнейшую экосистему медиа и развлечений в России

14:11Сегодня

Путин усомнился в мегапроекте

09:5429 октября

Американцы вернули инвестиции в Россию

Экономика15:0129 октября

В поисках логики

Как сохранить цены на бензин
14:46Сегодня

Названы самые гениальные компании мира

13:02Сегодня

Глава Apple назвал Россию слабой

14:21Сегодня

Нефтяники опустили цены на бензин

Россия
«Давайте ей трубы перевяжем, чтобы больше не рожала»
Россияне с ВИЧ учатся жить в обществе, где их боятся и презирают
«Столько нищеты не видела даже в Сирии»
История сирийки, переехавшей в Россию и решившей все тут изменить
«Я тебя сейчас прирежу, мне ничего не будет»
В России сажают за защиту от домашнего насилия. Как выжить и не получить срок?
Два россиянина устали от детей под окном и спилили качели
Растоптавший свой iPad ярославский депутат предложил отменить пенсию
Россиянин избежал тюрьмы за убийство оскорбившей его девушки
Определен формат предстоящих встреч Путина и Трампа
Все материалы
Мир
Обложка комикса Is This Tomorrow?Ленина на них нет
Американцы полюбили социализм. Советский Союз не понадобился
США и Турция сняли друг с друга санкции
Россия и Куба совместно осудили США
Куба поможет российским спутникам
Южнокорейцам позволили безнаказанно «косить» от армии
Сирийский конец
Водка, кальян и техно: как живет Дамаск после войны
Мирный кратом
Американцы нашли замену героину. Ею лечатся даже дети
Все материалы
Бывший СССР
Бедуины с Украины
Латвии нужны трудовые мигранты. Выбирать придется между африканцами и украинцами
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
«Монополия власти приводит к застою и развращению»
Бывший президент Армении попал под следствие и вернулся в политику. Зачем?
Названо условие прекращения страданий жителей Донбасса
Константинополь заговорил о предоставлении автокефалии белорусской церкви
Учителей отправили мести улицы к приезду Лукашенко
Армения отозвала обвиненного в госперевороте чиновника с поста генсека ОДКБ
Все материалы
Экономика
Без преград
Женщины принесут миру триллионы долларов. Надо лишь подождать пару веков
Россияне влезли в рекордные долги
Оценимая помощь
Насколько важно участие бизнеса в социальных проектах
Тинькофф Банк признан лучшим розничным онлайн-банком в мире
В Москве обсудили переход к низкоуглеродной модели экономики
Путин усомнился в мегапроекте
Названы самые гениальные компании мира
Все материалы
Силовые структуры
«Это очень распространенная история»
Трое офицеров полиции изнасиловали подчиненную. У силовиков такое — не редкость
«Насильники надеялись, что им все сойдет с рук»
 
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
У взорвавшего здание УФСБ анархиста нашелся товарищ с бомбой в Москве
Закованные в наручники насильники дознавательницы МВД попали на видео
Всех насильников дознавательницы МВД отправили под арест
Сибиряк застрелил проникшего на стройку подростка и закопал в лесу
Все материалы
Наука и техника
Игрушка дьявола
Новая частица из коллайдера грозит уничтожить всю физику
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Гости с пушками
У границ России идут крупнейшие учения НАТО со времен холодной войны
Россия по-новому освоит Луну
В США подтвердили возможность ударить по России из Европы
Названо простое средство для борьбы со старением
Все материалы
Спорт
«Каждый день я хотел умереть»
Цыганский король сверг Кличко, потерял все и вернулся, чтобы править
Болельщики заплатили за письма Кокорину в СИЗО больше сотни тысяч рублей
Умер чемпион московской Олимпиады-1980
Болт не получил миллионы и остался без клуба
Бывшему тренеру «Реала» предсказали пост в «Спартаке»
Фанаты устроили травлю опальному капитану «Спартака»
«Первого человека я убил в сумерках»
Он пытался спрятаться от войны и смерти в футболе, но они нашли его и там
Все материалы
Культура
Фредди заберет тебя
Кино недели: поминки по Queen, судьба дизайнера, боевая запрещенка
«Чувствовалось, что за вами наблюдают, если не следят»
Как Дэвид Боуи ехал в Москву через всю Сибирь
Тилль Линдеманн«В мире сейчас творится хрен знает что. И лучше не станет»
Тилль Линдеманн о крови, санкциях, войне и жизни после смерти
Гуф пообещал рассказать об избиении в новом треке
Сатанисты оскорбились новой «Сабриной» и пригрозили судом
Назван худший фильм ужасов всех времен
Жена Оззи Осборна подсыпала мужу снотворное и узнала грязный секрет
Все материалы
Интернет и СМИ
Побеждает сильнейший
Они потеряли контроль над телом, но не сдались. За ними следят тысячи людей
Учительница повелась на угрозы налоговика-мошенника и отдала ему все сбережения
Парень сильно похудел и горько пожалел
В WhatsApp нашли место для рекламы
Изобретатель интернета разочаровался в нем
Соловьев посчитал журналистов причастными к взрыву здания ФСБ в Архангельске
Подтверждена версия об уничтожении тела убитого саудовского журналиста в кислоте
Все материалы
Ценности
Кейт МоссСветлые головы
Самые сексуальные, богатые и знаменитые женщины 1990-х
Арут Арустамян«На самом деле мне повезло, что я армянин»
Арут Арустамян — о правильных шоу, обучении ремеслу и искусстве выбора
Кровавые денди
Как одевались самые опасные и жестокие преступники Лондона
Найдена взаимосвязь между полнотой и личностью человека
Раскрыта смертельная опасность салонов красоты
Меган Маркл нашла способ скрыть глубокое декольте
Раскрыт секрет идеального селфи
Все материалы
Путешествия
Чужой рай
Россиянин поехал в Токио и едва не сошел с ума
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
«Русские ушли и забрали море»
Он поехал в Казахстан в поисках воды, а наткнулся на смерть и мусор
Раскрыты грязные секреты салонов самолетов
Французский лайнер пришлось развернуть перед российской границей
Проституток Амстердама захотели переселить
Россию назвали самой дикой страной в мире
Все материалы
Из жизни
Тайна короля таблеток
Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
«Я уже давно не жалею себя»
Эта женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него
Мрак и котики
Превратиться в монстра и убежать от реальности: октябрь глазами обычных людей
Женщине по ошибке удалили здоровую почку
Воры, акробаты и силачи сколотили банду и похитили 10 миллионов долларов
В Китае драка пассажирки и водителя автобуса привела к смертельной аварии
Конструктор электрического стула усомнился в нем накануне казни
Все материалы
Быстро и очень дорого
Машины с максималкой выше 400 км/ч
Дикий, дикий Запад
Самые дикие проекты самого известного в мире тюнинг-шоу
Чертова дюжина самых крутых машин SEMA
«Заряженные» тачки главного американского тюнинг-шоу
Видео: самый дорогой кроссовер
26 млн рублей за эксклюзивный Bentley Bentayga Silver Frost — почему он столько стоит?
Стали известны российские цены на кабриолет BMW 8 серии
«Запорожец» с пробегом шесть километров оценили в 30 тысяч евро
«Аурусы» распродали на два года вперед
Все материалы
Дом
Вопрос на сотку
Россиянам надоели дачи и города. Где теперь жить?
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Загнали спутник
Сколько стоят квартиры в ближайших к Москве городах
Новый деловой район появится в Москве
Дефицит магазинов ударит по кошелькам россиян
Жилье в Москве предложили снимать за пять миллионов в месяц
Москва попала в десятку городов мира с быстро дорожающим жильем
Все материалы