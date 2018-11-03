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Подписано соглашение между Украиной и Константинополем

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Софийский собор в Киеве

Президент Украины Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Киевом и Константинополем. Об этом сообщает «Интерфакс».

Порошенко заявил, что соглашение создает условия для того, чтобы процесс предоставления Украине томоса об автокефалии «был проведен абсолютно в четком соответствии с канонами православной церкви».

«Сегодня исторический день. Украинцы молились за то, чтобы Господь послал им единую православную автокефальную церковь», — цитирует главу государства ТАСС. Президент Украины также поблагодарил патриарха за теплую и «полную мудрости встречу».

Варфоломей заявил, что автокефалия «приведет к единству и объединению всех православных в Украине».

11 октября синод Вселенского патриархата решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве. Помимо этого, Константинополь снял анафему с лидеров двух раскольнических украинских церквей.

Русская православная церковь считает предоставление Украине автокефалии ударом по свободе.

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