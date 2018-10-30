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Патриарх Кирилл назвал автокефалию Украины ударом по острову свободы

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Патриарх Кирилл

Действия Константинопольского патриархата по предоставлению Украине автокефалии связаны с заказом на разрушение острова свободы, которым является Русская православная церковь (РПЦ). Такое мнение высказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово», передает «Интерфакс».

По словам Кирилла, заказ на разрушение единства РПЦ имеет глобальное измерение.

«Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим — 150 миллионов, это действительно так», — подчеркнул патриарх.

«Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей», — пояснил предстоятель РПЦ.

Таким образом, трагедия Украины имеет мистическое измерение, уверен патриарх.

Кирилл также рассказал, как готовилась его закрытая встреча с константинопольским патриархом Варфоломеем в Стамбуле 31 августа, на которой глава Вселенского патриархата высказал свою позицию «достаточно резко и радикально».

Московский патриарх предлагал встретиться в Швейцарии, но Варфоломей настаивал именно на своей резиденции в Стамбуле. Кирилл понял, что это желание «поставить на место», и в Москве его отговаривали от визита.

«Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня», — сказал патриарх.

Он добавил, что Константинополь самовластно присвоил себе право созывать Вселенский собор, передает РИА Новости.

«Мы де-факто согласились с этим, потому что кто-то же должен созывать Вселенский собор. И поскольку Константинопольский патриарх первый по диптиху — ну, пускай он собирает. Ну, а теперь получилось так, что эта канонически не обоснованная, просто из соображений целесообразности возникшая традиция заводит нас в тупик. Вот не желает он собрать Собор — и Собор не собирается», — сказал Кирилл.

Другие православные церкви, по его словам, выступают за проведение Собора или всеправославного совещания для обсуждения ситуации на Украине.

11 октября синод Константинопольского патриархата решил вернуть Украину под свою юрисдикцию, отменив свой же указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, и снял анафему с лидеров двух раскольнических украинских церквей.

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