Избавление от тренера помогло «Реалу» вернуть победы

Мадридский «Реал» одержал победу над «Вальядолидом» в матче 11-го тура чемпионата Испании. Таким образом, «сливочные» прервали шестиматчевую серию без побед в национальном первенстве.

Встреча, проходившая на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 83-й минуте матча автоголом отметился Кико, а еще через пять минут защитник мадридцев Серхио Рамос забил второй мяч с пенальти.

«Реал» выиграл второй матч кряду после увольнения Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды. 1 ноября мадридцы со счетом 4:0 разгромили «Мелилью» в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Лопетеги был уволен 29 октября. Такое решение было принято на фоне неудовлетворительных результатов команды. Исполняющим обязанности назначен наставник «молодежки» мадридцев Сантьяго Солари.

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