Российский Ту-142 пролетел около флагмана Шестого флота США

Журналисты, находящиеся на американском военном корабле «Маунт Уитни», запечатлели пролетевший неподалеку российский противолодочный самолет Ту-142МК «Александр Можайский». Фотографии опубликовал в Twitter корреспондент французского агентства AFP в Норвегии Пьер-Анри Дейе.

«Это не первый раз, когда мы наблюдаем такое, но впервые видим это невооруженным глазом», — цитирует Дейе в своем репортаже морского пехотинца, который также стал очевидцем пролета Ту-142.

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«Маунт Уитни» участвует в стратегических учениях НАТО Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018»), которые проходят с 25 октября по 7 ноября в Норвегии, Балтийском море и Северной Атлантике. Это крупнейшие после окончания холодной войны военные маневры Североатлантического альянса. Москва обеспокоена этими учениями: так, на Смоленской площади отмечали, что в рамках Trident Juncture 2018 «по сути, будут проверены на практике последние наработки натовских военных специалистов по силовому "сдерживанию" России в максимально приближенных к нашим климатических условиях».

Штабной корабль «Маунт Уитни», спущенный на воду в январе 1970 года, является флагманом Шестого флота США. Он вооружен 25-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами, а также оснащен комплексом для борьбы с противокорабельными ракетами.

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