В НАТО понадеялись на профессионализм России

В НАТО надеются на профессионализм российских военных во время учебных стрельб в Норвежском море. Об этом заявил во время телефонного брифинга командующий ВМС США в Европе и Африке и командующий проходящими в настоящее время в Европе учениями альянса адмирал Джеймс Фогго, передает РИА Новости.

По его словам, то, что Россия намерена установить зону ограничения полетов в международных водах в районе побережья Норвегии между 1 и 3 ноября — «это не что-то ненормальное». «Это происходит в международных водах. Мы справимся с этим», — сказал он.

Фогго отметил, что зона «может быть задействована для какой-либо демонстрации ракетных испытаний», однако в этом уверенности нет. «И генсек НАТО разделяет мою точку зрения: мы ожидаем, что если российские вооруженные силы собираются использовать эту зону для каких-либо учений, то они сделают это мирно и профессионально, как бы это сделали мы в подобных условиях», — добавил он.

Учения под названием Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») проходят с 25 октября по 7 ноября в Норвегии. В них в общей сложности примут участие около 50 тысяч военных из 31 страны — государств, входящих в альянс, и их партнеров Швеции и Финляндии. Это самые масштабные маневры на северном фланге НАТО после окончания холодной войны.

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