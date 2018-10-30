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Норвежский министр пришел на пресс-конференцию в свитере с рыбками

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Франк Бакке-Йенсен

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен пришел на пресс-конференцию в узорчатом свитере. На это обратило внимание РИА Новости.

На мероприятие, посвященное военным учениям НАТО Trident Juncture, он пришел в белом свитере, на котором изображены солнце, лодки в море и рыбки. «Эти учения — отличная возможность для Норвегии потренировать нашу способность принимать и справляться с большим количеством сил и средств из-за рубежа, работать совместно с союзниками и партнерами», — сказал Бакке-Йенсен.

Учения под названием Trident Juncture 2018 («Единый трезубец-2018») проходят в октябре-ноябре этого года. В них в общей сложности примут участие более 40 тысяч военных из 31 страны — как государств, входящих в альянс, так и их партнеров, таких как Швеция и Финляндия.

В августе жена президента США Мелания Трамп появилась в куртке с надписью «I really don`t care. Do U?». Она летела в штат Техас, где она должна была посетить центры содержания разделенных с родителями детей-мигрантов.

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