Загитова победила и осталась недовольна

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова прокомментировала выступление на этапе Гран-при в Хельсинки. Ее слова приводит РИА Новости.

«Выступлениями я не очень довольна, особенно в короткой программе. В произвольной — чуть лучше, но все равно не идеально. У меня сегодня не было такого настроя, который всегда присутствует. Я долго не "отпускала" свою короткую программу, почти всю ночь ее анализировала», — заявила Загитова.

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По словам фигуристки, она настраивалась на идеальный прокат. «Встала утром и сказала себе: я должна откататься хорошо, чтобы всех порадовать. Не все получилось, не буду говорить, что именно, вы сами все видели», — отметила она.

3 ноября Загитова победила на этапе Гран-при в Хельсинки с общей суммой 215,29 балла. За короткую программу россиянка набрала 68,90 балла, ухудшив собственный результат по сравнению с выступлением на сентябрьском турнире Nebelhorn Trophy (79,93).

Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском одиночном катании и обладательница серебряной медали в командных соревнованиях.

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