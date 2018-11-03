Загитова продолжила побеждать

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу в соревновании женщин-одиночниц на этапе Гран-при в Хельсинки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Загитова набрала за произвольную программу 146,39 балла, выиграв турнир с общей суммой 215,29 балла. Второе место заняла ее соотечественница Станислава Константинова (197,57 балла), третьей стала японка Каори Сакамото (197,42 балла).

2 ноября 16-летняя россиянка первенствовала в короткой программе. Она набрала за прокат 68,90 балла, но в то же время собственный результат. 27 сентября на турнире Nebelhorn Trophy в Германии Загитова установила мировой рекорд в короткой программе, набрав 79,93 балла.

Загитова — олимпийская чемпионка Пхенчхане в женском одиночном катании и обладательница серебряной медали в командных соревнованиях. Кроме того, в ее активе титул чемпионки Европы 2018 года.

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