Российские фигуристы выиграли этап Гран-при в Хельсинки

Российские фигуристы Наталья Забияко и Александр Энберт одержали победу в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при в Хельсинки. Об этом в субботу, 3 ноября, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Забияко и Энберт получили 198,51 балла по сумме двух прокатов. За произвольную программу дуэт получил 130,92 балла. Второе место по итогам выступлений заняла итальянская пара Николь Делла Моника — Маттео Гуаризе (185,77), третьими стали россияне Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (185,61).

Забияко и Энберт становились серебряными призерами Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях. В активе пары — бронзовая медаль чемпионата Европы-2018.

На этом же этапе Гран-при выступает олимпийская чемпионка Алина Загитова. 2 ноября она выиграла короткую программу с результатом 68,90 балла. Девушки-одиночницы представят произвольную программу вечером 3 ноября.

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