Уволенного немецкого контрразведчика снова уволили через месяц

Лишившийся поста главы Федеральной службы защиты конституции Германии (отвечает за контрразведку в ФРГ) Ханс-Георг Маасен был уволен и с новой должности в МВД. Об этом пишет BBC News.

Сообщается, что Маасена сняли с очередного поста из-за речи, в которой он критиковал правительственные партии. По словам главы МВД Германии Хорста Зеехофера, именно он попросил досрочно отправить чиновника в отставку.

Министр указал, что слова Маасена сделали невозможным доверительные отношения. «Я считаю неприемлемым говорить о "радикальных левых" элементах в рядах Социал-демократической партии (СДПГ); характеристика политики в сфере безопасности и миграции как "наивной" и "левой" также пересекает определенную черту», — пояснил он.

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О чем конкретно говорил в своей речи Маасен, не сообщается, однако из полученного журналистами документа следует, что он раскритиковал СДПГ, входящую в правящую коалицию, и обвинил ее в укрывательстве левых сил.

Маасена со скандалом отстранили от должности в контрразведке в сентябре из-за подозрений в поддержке ультраправых. Поводом послужило интервью, в котором он заявил, что ведомство не располагает надежной информацией о преследованиях иностранцев правыми радикалами в саксонском городе Хемнице. Его также обвиняли в незаконной передаче данных правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». В МВД он должен был работать на должности статс-секретаря.

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