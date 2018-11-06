82-летняя американка впервые в жизни сходила на выборы и умерла

Смертельно больная пожилая женщина из штата Техас перед смертью добралась до избирательного участка и проголосовала. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По словам родных, 82-летняя Грейси Лу Филлипс (Gracie Lou Phillips) никогда в жизни не ходила на выборы, так как считала, что ее голос не имеет значения. Однако в последнее время тема выборов становилась для нее все более важной. Поэтому женщина очень хотела проголосовать во время так называемых «промежуточных выборов».

После того как женщина зарегистрировалась для участия в выборах, она заболела пневмонией и сепсисом. Но несмотря на свое состояние здоровья, Филлипс продолжала говорить о голосовании.

«Она спрашивала: “Неужели нет никакого способа проголосовать? Неужели людям нельзя проголосовать из госпиталя?” Это было действительно важно для нее», — рассказал зять женщины Джеф Гриффит (Jeff Griffith).

В четверг, 1 ноября, Филлипс пошла на выборы и впервые в жизни проголосовала. По словам ее зятя, она отдала свой голос кандидатам от Республиканской партии. Через несколько дней, 5 ноября, она умерла.

«Она была очень горда и счастлива. Все время говорила, что наконец-то проголосовала», — заключил Гриффит.

В марте жительница села Кролевцы в Приморском крае умерла после того, как проголосовала на президентских выборах. Выйдя с избирательного участка, 70-летняя женщина села в машину и там скончалась.

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