Названа самая вкусная килька в томате

Роскачество проверило 10 наиболее популярных марок кильки в томатном соусе и назвало наиболее качественные и вкусные. Результаты проверки опубликованы на сайте организации.

Все образцы исследовали по 53 показателям безопасности и качества. Так, все отобранные консервы оказались безопасными для здоровья, однако ГОСТу соответствовали не все образцы. Например, бренды «Беринг», «Вкусные консервы» и «Знак качества» не доложили в банки рыбы, кроме того, у торговой марки «Беринг» оказалось недостаточно томатной пасты.

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Лидерами по содержанию белка стала килька «Пролив» и GoldFish, а лучший показатель по содержанию фосфора продемонстрировала марка «Белый кит».

Наиболее приятный вкус эксперты Роскачества выявили у кильки четырех брендов: «Белый кит», «Вкусные консервы», «За Родину», «Пелагус». В других пяти образцах чувствовалась горечь, а в одном — кислый привкус.

Лучшими по количеству итоговых баллов оказались бренды «Пролив» и «За Родину», однако ни один из них так и не удостоился государственного Знака качества.

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