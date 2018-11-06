Воробьев подвел итоги празднования Дня народного единства в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства, в ходе которого упомянул празднества по случаю Дня народного единства. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 6 ноября.

«Хочу поблагодарить за организацию интересных, значимых событий в День народного единства глав муниципалитетов и наши правоохранительные органы, которые обеспечивали безопасность, порядок. Погода была хорошая, огромное количество людей приехало в Подмосковье провести выходные», — сказал Воробьев.

4 ноября более 3,2 миллиона человек по всей России приняли участие в праздничных мероприятиях. Всего состоялось около двух тысяч различных мероприятий, в частности, концерты, викторины, спортивные соревнования.

Воробьев, анонсируя гулянья в Подмосковье, заявил об усилении работы правоохранительных органов. В праздничный день глава региона пожелал гражданам добра и мира, а также осуществления желаний. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте областного правительства.

В трехдневные выходные в регионе круглосуточно работали более 1000 спасателей, уточняется в сообщении.