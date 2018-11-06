В украинском городе запретили русский язык

Депутаты тернопольского областного совета приняли решение установить мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах на территории Тернопольской области. Об этом говорится на сайте совета.

Отмечается, что мораторий будет действовать до «момента полного прекращения оккупации территории Украины».

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Депутаты также решили объявить в области год запрещенной в России Организации украинских националистов (ОУН). Таким образом планируется отметить 90-летие создания организации.

В сентябре решение запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» принял Совет Львовской области Украины. За такое решение проголосовали 57 депутатов. Было поручено создать рабочую группу, которая будет проводить разъяснительную работу среди населения о запрете использования русскоязычных произведений в области.

Годом ранее от русского языка полностью отказались в украинском городе Хмельницкий. Власти областного центра запретили изучать язык во всех школах. По словам директора департамента образования Хмельницкого городского совета Романа Николаева, к нему поступило около 20 коллективных обращений от родителей и общественных объединений.

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