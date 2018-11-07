Участницы конкурса красоты подрались из-за поддельных ягодиц

Конкурс красоты Miss BumBum 2018, на котором определяют обладательницу самых красивых ягодиц Бразилии, завершился потасовкой. Об этом сообщает издание Daily Mail.

После награждения на сцену выбежала массажистка Алини Ува (Aline Uva), которая участвовала в конкурсе, но не вошла в тройку победителей. Она сорвала наградную ленту с занявшей первое место модели Эллен Сантаны (Ellen Santana) и объявила, что победа должна была достаться ей. Ува полагает, что стала жертвой саботажа, потому что ее ягодицы больше и натуральнее, чем у Сантаны.

«Я схватила ленту победительницы, потому что только я по-настоящему заслужила этот титул, — объяснила она журналистам. — Я представляю здесь настоящие бразильские ягодицы, этого у меня никто не отнимет. У трех женщин, которые набрали больше всего голосов, все фальшивое, попы — чистый силикон. Это несправедливо».

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«Она забрала мою ленту, но никогда не заберет мой титул, — прокомментировала нападение Сантана. — Я трудилась больше всех и заслужила награду, потому что мои ягодицы крепче. Победителям нужно уметь проигрывать, на месте Увы я бы реагировала на поражение достойнее».

Конкурс Miss BumBum проводится в Бразилии в восьмой раз. Его условия запрещают использование пластической хирургии для изменения размеров или вида ягодиц.

В августе сообщалось, что участницы Miss BumBum сфотографировались с рентгеновскими снимками ягодиц, чтобы доказать отсутствие у них имплантов.

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