Немцы обросли предрассудками

Социологический опрос показал, что в ФРГ растет уровень ксенофобии. Многие немцы недовольны количеством иммигрантов и не рады мусульманам и цыганам. Об этом сообщил телеканал Deutsche Welle.

Более трети немцев считают, что иностранцы приезжают в Германию только ради социальных благ. Примерно такое же количество немецких граждан придерживается мнения, что из-за наплыва мигрантов страна «подвергается иностранному влиянию в опасных масштабах». На востоке страны, на территориях бывшей ГДР, эти точки зрения поддерживает почти половина населения — около 45 процентов.

Материалы по теме Старая беда Германия готова послать Меркель подальше. Вместе с мигрантами и всей Европой

Исследователи из Лейпцигского университета установили, что наиболее заметно вырос уровень негативного отношения к цыганам и мусульманам. Почти 60 процентов опрошенных согласились, что представители цыганских народов синти и рома склонны к преступности — это почти на пять процентов больше, чем в прошлом исследовании, которое проводилось в 2014 году.

Зафиксирован также и рост предрассудков по отношению к мусульманам — более 44 процентов немцев согласились с тем, что переселение мусульман в Германию стоит поставить под запрет. В 2014 году так считало около 36,5 процента. Больше половины (55,8 процента) участников опроса сообщили, что из-за количества мусульман иногда чувствуют себя чужими в собственной стране. Четыре года назад этот показатель достигал 43 процентов.

Материалы по теме В тени кебабов Мигранты захватили шведский город. Их боятся даже бабушки

Наиболее часто враждебные к иностранцам взгляды встречались у последователей правой партии «Альтернатива для Германии» — 55 процентов ее сторонников рассказали о негативном отношении к мигрантам. Однако среди электората более традиционных партий, таких, как Христианско-демократический союз или Социал-демократическая партия Германии, тоже встречаются подобные взгляды — их придерживается примерно каждый пятый избиратель.

Ученые из Лейпцигского университета проводят подобные исследования с 2012 года. По их мнению, ксенофобские и антииммигрантские настроения появляются не из-за реальной угрозы от этнических меньшинств, а по причине того, что на определенной стадии развития немецкое государство урезало социальные выплаты. У населения из-за этого стала копиться агрессия, невинными жертвами которой стали цыгане и мусульмане

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!