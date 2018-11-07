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Греческим священникам перестанут платить государственную зарплату

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Предстоятель Греческой православной церкви Иероним

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас и предстоятель Греческой православной церкви Иероним достигли предварительного соглашения, согласно которому около десяти тысяч священников и вспомогательного персонала Греческой православной церкви не будут получать государственную зарплату. Об этом сообщает Reuters.

Согласно договоренностям, священники больше не будут считаться государственными служащими. Раз в год государство будет направлять субсидию в специальный церковный фонд, из которого церковь будет распределять священникам зарплаты.

Помимо этого, соглашение урегулирует спор о собственности между греческим государством и церковью, которая является одним из крупнейших владельцев недвижимости в стране. Оно должно быть одобрено кабинетом министров, парламентом и церковными лидерами.

На данный момент священникам платят зарплаты из государственного бюджета. В год на это уходит около 200 миллионов евро.

Ранее Алексис Ципрас сообщил о внесении поправок в Конституцию Греции. Часть из них касаются формального разделения церкви и государства.

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