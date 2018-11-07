Воробьев призвал глав муниципалитетов искать инвесторов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания правительства обратил внимание глав муниципалитетов региона на значение инвестиционных потоков. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 7 ноября.

«Тема экономики, тема создания рабочих мест по-прежнему является краеугольной. Каждый глава территории должен искать потенциальных инвесторов, как в свое время успешно это делали и глава Ступинского района, и глава городского округа Домодедово. Эту работу нужно активно продолжать», — сказал Воробьев.

Ранее Воробьев сообщил, что в текущем году в Подмосковье инвестировали компании из 17 стран. По его словам, особой популярностью пользуется аграрный сектор. Однако бизнесмены интересуются и другими направлениями, в частности, в развитии туристического сектора региона примут участие инвесторы из Китая и Франции.

По словам губернатора, власти уделяют большое внимание вопросам создания выгодных условий для инвесторов, и это приносит результаты.