Нурмагомедов даст интервью в рамках Synergy Global Forum-2018

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов побеседует с генеральным продюсером телеканала «Матч ТВ» Тиной Канделаки в рамках бизнес-форума Synergy Global Forum-2018. Об этом «Ленте.ру» рассказали организаторы форума.

«Я всегда сражался на мировых аренах. И всегда стремился только к победе! Участие в бизнес-форуме для меня — это новый и очень волнительный опыт. Как боец смешанных боевых искусств, я хочу поделиться с участниками своим умением побеждать, сохранять самообладание и стойкость перед соперником, невзирая на трудности и провокации», — заявил 30-летний спортсмен. Форум пройдет 26-27 ноября в спорткомплексе «Олимпийский», в качестве организаторов мероприятия выступает Школа Бизнеса Университета «Синергия».

7 октября россиянин успешно защитил пояс чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соперником Нурмагомедова был ирландский боец Конор Макгрегор. Благодаря этой победе, уроженец Дагестана поднялся на второе место рейтинга бойцов организации pound-for-pound (без учета весовых категорий, — прим. «Ленты.ру»).

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