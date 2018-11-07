Мэйуэзер обратился к Нурмагомедову

Американский боксер Флойд Мэйуэзер заявил, что чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов должен подраться с ним, чтобы зарабатывать больше денег. Слова спортсмена приводит CNN.

«Если Хабиб захочет боксерского поединка, мы сможем его организовать. Если он хочет остаться в UFC и зарабатывать все те же деньги, он может сделать и это. За бой с Конором Макгрегором Хабиб получил три-четыре миллиона долларов. Когда он подерется со мной, он получит больше», — заявил Мэйуэзер.

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Американец напомнил, что Макгрегор никогда не был в списке самых высокооплачиваемых спортсменов, однако после их боя в августе 2017-го он взлетел в рейтинге.

5 ноября генеральный директор организации Rizin Нобуки Сакакибара сообщил, что промоушен организует бой Мэйуэзера с японским кикбоксером Тенсином Нацукавой по правилам ММА. Поединок пройдет 31 декабря в Токио. Для Мэйуэзера он станет дебютным в ММА.

Ранее ему бросал вызов Нурмагомедов, однако американец заявил, что выйдет против него только в бою по правилам бокса. Оба спортсмена остаются непобежденными: Нурмагомедов одержал 27 побед в 27 боях, Мэйуэзер — 50 в 50.

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