Премьеру Новой Зеландии пригрозили смертью из-за опоссумов

Премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн поступили угрозы смерти от защитников природы. Об этом сообщает Time.

Причиной стало использование правительством химикатов в борьбе с животными-вредителями, в частности опоссумами и хорьками. По данным властей, химическое вещество под маркировкой 1080 безопасно для окружающей среды. Однако активисты уверены, что оно вредит природе, людям и загрязняет источники воды.

По словам Ардерн, ранее она несколько раз получала угрозы от активистов движения, называющего себя «Anti-1080». В последнем послании с ней пообещали расправиться.

Премьер-министр также рассказала, что поддерживает мирные протестные акции, но подобные угрозы в отношении первых лиц государства, которые делают свою работу, «вызывают обеспокоенность».

Министр охраны природы страны Юджин Сэйдж отметил, что «Anti-1080» распространяют ложную информацию об опасности вещества.

Time отмечает, что активисты стали особенно активными в последние месяцы. В сентябре они разбросали похожие на химикат гранулы и трупы охраняемых видов птиц на ступенях здания парламента. Экспертиза показала, что некоторые птицы, скорее всего, были забиты насмерть, а не отравлены.

Сотрудники ведомства также сообщали о случаях, когда активисты разрисовывали их автомобили, запирали их на территории национальных парков, блокируя выходы, и грозились обстрелять министерские вертолеты. Всего за октябрь 2018 года было зафиксировано 93 инцидента.

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