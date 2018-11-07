Временный тренер «Спартака» захотел своего «убийства» ради денег

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо высказался о критике в свой адрес. Слова специалиста приводит «Чемпионат.com».

«Я не самоубийца, не безумец и не глупец. Благодарен клубу и абсолютно верен ему. Если так уж происходит, что журналисты, которые не являются независимыми, хотят меня убить и уничтожить, пусть так и будет. Это стоит денег, которые мне платят», — заявил Рианчо.

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Тренер подчеркнул, что пытается отвести критику от футболистов на себя. «Я принадлежу этому клубу. И хочу, чтобы он побеждал. И до последнего дня буду биться за этот клуб», — сказал испанец.

Рианчо занял свой пост после увольнения Массимо Карреры. Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с лета 2016 года, выиграв с ним чемпионский титул в 2017-м. В сезоне-2018/2019 москвичи не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив ПАОК в квалификации турнира.

В качестве нового тренера руководство клуба рассматривает кандидатуры Олега Кононова и Валерия Карпина.

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