Премьер-министр России перешел на китайский

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в начале традиционного заседания правительства поприветствовал министров на китайском языке. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 8 ноября.

«Всем привет. Тем, кто добрался благополучно из Китая — n ho (ни хао)», — обратился Медведев к коллегам, которые сопровождали его во время визита в Китай.

Рабочая поездка главы кабинета министров в Китайскую Народную Республику продлилась с 5 по 7 ноября. В российскую делегацию входили также министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Максим Акимов, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, министр энергетики Александр Новак.

В декабре 2015 года глава правительства поздравил вице-премьера Виталия Мутко, занимавшего тогда пост министра спорта, с днем рождения на ломаном английском языке.

«С днем рождения, Виталий Леонтьевич! Э нью эра фо зе волд бигэн!» — написал Медведев в комментариях под фотографией именинника в аккаунте правительства России в Instagram.

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