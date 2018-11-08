Кремль отреагировал на угрозу новых санкций со стороны США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о второй волне санкций со стороны США. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 8 ноября.

«Госдеп заявил, что они все-таки исходят из того, что вот эта так называемая вторая волна санкций будет подготовлена, будет введена. Какой она будет, мы посмотрим, будет ли она способна как-то негативно сказаться на перспективе двусторонней встречи, тоже посмотрим. То есть пока вопросов больше, чем ответов», — сказал представитель Кремля.

7 ноября официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт анонсировала второй пакет антироссийских санкций. По ее словам, Вашингтон не может удостовериться в соблюдении Россией законодательства о химическом оружии.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что США вводят санкции против других стран исключительно для решения своих внутриполитических задач. Он также сравнил эту политику с миной замедленного действия.

Между тем московская биржа и другие инфраструктурные организации фондового рынка готовы к возможному ужесточению санкционного режима.

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