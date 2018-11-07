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Российский рынок подготовился к санкциям

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Московская биржа и другие инфраструктурные организации фондового рынка готовы к возможному ужесточению антироссийских санкций, заявил финансовый директор биржи Максим Лапин, которого цитирует РИА Новости.

По его словам, руководство биржи провело все необходимые стресс-тесты. В частности, была смоделирована ситуация, при которой участники рынка распродают свои активы, в результате чего на их счетах оказывается много свободных средств. Все они становятся пассивами Национального клирингового центра (НКЦ) и увеличивают давление на его капитал (НКЦ имеет стандартную банковскую лицензию и потому должен соблюдать все нормативы кредитных организаций).

Похожая ситуация, по словам Лапина, имела место в конце 2014 года, после резкого падения рубля. Чтобы не допустить ее повторения, на состоявшемся в сентябре заседании наблюдательного совета Московской биржи, было принято решение не выплачивать промежуточные дивиденды.

Они будут учитываться в капитале НКЦ и, при необходимости, позволят ему соблюдать нормативы Центробанка. «Если раунд санкций будет менее жестким, необходимость держать такую «подушку безопасности» уйдет, этот резерв можно будет направить на дивиденды по итогам года. При нормальном течении бизнеса Московской биржи капитал НКЦ может колебаться в районе 55–65 миллиардов рублей», — отметил Лапин.

Конгресс США вернется к рассмотрению вопроса о введении новых антироссийских санкций после подведения итогов промежуточных выборов, состоявшихся 6 ноября.

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