Россияне стали разборчивее в покупках

Россияне в октябре стали больше тратить, но при этом оставлять в одном магазине меньше денег, выяснили в своем исследовании специалисты центра «Ромир». Это значит, что в поисках нужного товара покупатели стали посещать больше точек продаж.

По данным исследования, индекс потребительской активности населения в октябре вырос на 3,1 процента по сравнению с показателями сентября. Он в несколько раз превышает официально зафиксированный уровень инфляции в 0,4 процента.

При этом в годовом выражении траты россиян снизились на 0,6 процента по сравнению с инфляцией в 3,5 процента. «Реальные, то есть очищенные от инфляции, расходы россиян на повседневные товары по итогам октября оказались ниже аналогичных значений за все предыдущие годы наблюдений. И если ранее самые низкие значения реальных расходов фиксировались в 2012 году, то теперь даже минимум шестилетней давности оказался выше, чем значение минувшего октября», — говорится в исследовании.

Размер среднего чека по итогам октября снизился на 2,7 процента. Авторы называют такую модель потребления интенсивным шопингом и указывают, что в результате она не ведет к экономии, поскольку граждане покупают меньше, но чаще.

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