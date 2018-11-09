Российский часовщик получил престижную премию за дерзость

Российский независимый часовщик Константин Чайкин получил специальный приз престижной швейцарской премии GPHG (Grand Prix d'Horlogerie de Genève, Гран-при высокого часового искусства). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Вручение наград GPHG прошло в Женевском историческом театре «Леман» 9 ноября. Константин Чайкин получил приз в номинации Audacity Prize (буквально «Приз за дерзость»). Это первый случай в истории премии, когда приз получил россиянин. Награды удостоилось смелое техническое решение часов Clown с оригинальным дизайном: индикация времени и лунных фаз реализована без стрелок. Циферблат представляет собой стилизованное «лицо клоуна», где индикаторами служат его глаза и рот. Модель оснащена механизмом калибра K07-0 на базе автоматического механизма ETA 2824-2.

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Clown изначально были заявлены в номинации "Petite Aiguille" — демократичные часы. Кроме того, в финал GPHG-2018 вышла и модель, созданная Чайкиным в соавторстве с часовщиком Свендом Андерсеном (бренд Andersen Genève SA) под названием Automaton Joker (в номинации Mechanical Exception («Исключительная механика»)). В этих номинациях победу одержали часы Habring² и Greubel Forsey соответственно.

«В этом году подготовка к Гран-При была более осознанной, — рассказал Константин Чайкин «Ленте.ру». — К выбору категории я подошел более ответственно и внимательно, изучив предыдущий опыт». В 2017 году в финал Grand Prix d'Horlogerie de Genève вышла разработанная Чайкиным модель Joker, однако приза не получила.

Константин Чайкин — единственный российский член международной Академии независимых часовщиков (Academie Horlogere des Createurs Independants, AHCI), в 2016 году выбран ее президентом сроком на два года. Автор запатентованных изобретений в области точной механики и часовых усложнений. В 2003 году основал в Москве мануфактуру Konstantin Chaykin.

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