В ЦУМе подадут овощные блюда из нового питерского ресторана

В ресторане Buro TSUM состоится предпремьерный показ нового ресторана Harvest шеф-повара Дмитрия Блинова. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 9 ноября.

Ресторан откроется в конце ноября 2018 года в Санкт-Петербурге и станет частью группы Duoband. Главная специализация Harvest — овощи, однако он не будет вегетарианским: в меню так же войдут мясо и морепродукты.

«Мы будем работать над максимально натуральным вкусом продукта, не маскировать его, а находить лучший способ обработки и приготовления, придерживаться идеи безотходности и максимального использования каждой части продукта, который попадает на кухню», — поделился Блинов.

15 ноября в ресторане Buro TSUM на Петровке гостей ждет сет из фирменных блюд Harvest, в частности, печеная тыква с творогом и фисташками, брокколи со страчателлой и соусом песто и шоколад со свеклой.

Дмитрий Блинов — шеф-повар и основатель ресторанной группы Duoband: DUO Gastrobar, Tartarbar, Duo Asia, Harvest. Один из самых известных поваров Санкт-Петербурга, шеф-повар года по версии Where to eat и Ресторанного рейтинга GQ.

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