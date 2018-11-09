Рождение десятков тысяч осьминогов запечатлели на видео

Сотрудник океанариума Университета штата Джорджия заснял на видео рождение тысяч мальков осьминога. Об этом сообщает The Daily Mail.

По словам ученого Девина Дюмона, он поначалу не понял, что за за белые пятнышки появились в аквариуме, где предыдущим вечером находится всего один осьминог Октавий. После того, как у него «прошла паника», сотрудник начал вылавливать детенышей и помещать их в ведра. Мальки продолжают вылупляться, их число уже перевалило за несколько десятков тысяч.

Персонал океанариума до этого не знал пол живущего у них моллюска. Мальков решили выпустить в дикую природу, поскольку их шансы выжить в неволе крайне малы.

29 октября сообщалось об ученых, которые запечатлели на видео редкого глубоководного осьминога-гримпотевтиса. Моллюск передвигался, помахивая плавниками, напоминающими уши. Из-за них его часто сравнивают с Дамбо — летающим слоненком с огромными ушами из мультфильма Уолта Диснея, снятого в 1941 году.

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