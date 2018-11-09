Роналду завел «самого страшного в мире кота»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес завели кота. Фотографии появились в Instagram-аккаунте модели.

По информации The Sun, животное породы сфинкс обошлось футболисту в 2600 фунтов (3000 евро). Британские журналисты назвали бесшерстного питомца «самым страшным котом в мире» и посчитали, что он «выглядит страшнее, чем Рой Кин (бывший полузащитник Манчестер Юнайтед — прим. «Ленты.ру») в свои лучшие годы».

7 ноября Роналду в составе «Ювентуса» принял участие в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против МЮ. Нападающий открыл счет во встрече, однако в итоге победу одержала английская команда со счетом 2:1.

Роналду в отношениях с Родригес с 2017 года. В ноябре того же года у них родилась дочь Алана Мартина. В ноябре 2017-го газета AS сообщала, что форвард собирается узаконить свои отношения после чемпионата мира в России.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!